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- トリガーハート エグゼリカ エグゼリカ (1/8スケールPVC塗装済み完成品)
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商品詳細
新品で購入後、そのまま倉庫にて保管しておりました。長い間保管しておりましたので、上部のテープが剥がれて蓋が空いておりますが、中身は開けておりません。(写真最後)実際の写真を載せておきました。外箱の状態は特に問題ないとは思いますが、見落としている細かいスレや凹み等あるかもしれませんので写真にてご判断ください。コレクション整理の為出品いたします。よろしくお願いいたします。
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