エポック社のテレビ野球ゲーム　昭和

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商品詳細
中身は全て揃っていて未使用ですが箱の破損がある為、『未使用に近い』とさせていただきます。昭和レトロのゲームをお探しの方はどうですか？#レトロゲーム#テレビゲーム#野球ゲーム
http://narcologia.ru/goods/troupe501111.html
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