介護支援専門員実務研修テキスト七訂第2版

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商品詳細
2022年のケアマネ実務研修で使用しました。自宅でzoomで受講したので、カバンに入れたり持ち歩いたりはしておりませんが、表紙やページにめくり跡や折れ跡あります。マーカーやメモはないと思います。研修でしか使用していないですので、再利用していただけたら嬉しいです。研修に使用した中古品であることをご理解いただける方でお願いします。①介護支援専門員実務研修テキスト 7訂第二版 全2巻セット 定価8800円②居宅サービス計画書作成の手引 7訂 定価1980円
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