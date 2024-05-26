《サイン入り》写真集　水俣　MINAMATA

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商品詳細
写真集 水俣 MINAMATA 三一書房W.ユージンスミスとアイリーンM.スミスの二人が、3年間水俣で生活をしながら記録したドキュメント写真集[著者]W.ユージンスミス,アイリーンM.スミス,中尾ハジメ訳[発行年]1982年普及版第1版第1刷サイズ：28×22.7cm ソフトカバー 192ページ★アイリーンM.スミスのサイン入り(画像5)古い本の割に状態は綺麗ですが、個人による長期保管品であることをご理解下さい。気になる点はご質問下さい。
http://narcologia.ru/goods/sucrose358740.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox876739.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate362648.html
写真集 水俣
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