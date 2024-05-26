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《サイン入り》写真集　水俣　MINAMATA
商品番号 V30827103383
商品名

《サイン入り》写真集　水俣　MINAMATA
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,800 円
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商品詳細

写真集　水俣　MINAMATA　三一書房W.ユージンスミスとアイリーンM.スミスの二人が、3年間水俣で生活をしながら記録したドキュメント写真集[著者]W.ユージンスミス,アイリーンM.スミス,中尾ハジメ訳[発行年]1982年普及版第1版第1刷サイズ：28×22.7cm　ソフトカバー　192ページ★アイリーンM.スミスのサイン入り(画像5)古い本の割に状態は綺麗ですが、個人による長期保管品であることをご理解下さい。気になる点はご質問下さい。
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