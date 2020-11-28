【Blu-ray】サカナクション SAKANAQUARIUM 光 ONLINE

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商品詳細
こちらはBlu-rayです。ファンクラブ会員限定の受注生産品です。新品で購入しましたが、子育てで忙しくゆっくり鑑賞するゆとりが持てないため、お探しの方にお譲り致します。未開封品ですが、あくまで素人が個人宅で保管していたものになりますので、その点ご理解くださいますようよろしくお願い致しますm(__)mSAKANAQUARIUM光ONLINE -NFmemberLimitedEdition-【収録内容】DISC1 Blu-rayDISC1(8/16ライブ本編+特典映像)DISC2Blu-rayDISC2(8/15FC限定ライブ本編) DISC3 CD1(8/16のライブ音源前編)DISC4 CD2(8/16のライブ音源後編)特典グッズ:オリジナル不織布マスク3枚+光ONLINE限定デザインマフラータオル価格:14,500円+税#サカナクション#山口一郎
http://narcologia.ru/goods/reboot980536.html
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