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吹きガラステキスト　東京ガラス工芸研究所　監修
商品番号 S16606233135
商品名

吹きガラステキスト　東京ガラス工芸研究所　監修
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

吹きガラス　テキスト東京ガラス工芸研究所　監修2003年頃に購入しましたほとんど使っておらず本棚にしまっていました経年による擦れや傷や汚れ等はあるかと思います中古品に十分ご理解の上、ご購入ご検討をよろしくお願いします
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit644186.html
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