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商品詳細
「新日本大歳時記:カラー版:愛蔵版」講談社/飯田竜太/稲畑汀子/金子兜太定価:￥15238【発行】2008年10月第一刷発行ずっと書棚にありました。カバーの角に痛みがあります(画像6枚目)。カバーの痛みで「やや傷汚れ‥」にしております。書籍自体は奇麗な状態だと思います。 経年の中古本であることにご理解いただける方、ご検討よろしくお願いいたします。即購入歓迎です。ご覧いただきありがとうございました。#講談社#飯田竜太#飯田_竜太#稲畑汀子#稲畑_汀子#金子兜太#金子_兜太#本#日本文学／詩歌
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カラー版 新日本大歳時記 愛蔵版
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