北出 塔次郎 茶器揃 色絵 菜圃抄 九谷 茶道具 師富本憲吉 d89

北出塔次郎の色絵菜圃抄茶器揃です。絵を矢野喬村に学び、陶芸を板谷波山に、色絵を富本憲吉に師事した明治生まれの九谷の名工。鮮やかな色遣いが見事な茶器の逸品ですね！急須・茶碗10客急須 横約15.1cm 高約9.3cm 奥行約13.7cm茶碗（内一客）径約8.3cm 高約5.7cm当方専門外につき説明内容は保障いたしかねます。茶碗一客に制作時のものかもしれませんが高台に高台削り時のものかホツのようなものがございます。また古いものですので経年使用保管による、スレ・汚れ等ございます画像をご確認のうえご理解下さる方のご購入をお待ちしております。※ご購入前にお取引に関しての共通注意事項などをプロフィール内に記載いたしておりますのでご確認ご了承の上ご購入くださいませ。よろしくお願いいたします。



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