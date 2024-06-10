値下げ[サイン]幕末動乱の男たち 上下2巻　海音寺潮五郎　作家宛ての署名　初版帯

直木賞作家、海音寺潮五郎の激レアなサイン本です。下巻のみ。署名の宛名は、作家、編集長、社長の萱原宏一氏です。(昔の文豪は一般人へのサインはほぼないです)この本は元版、初版で幻の本か。さらに帯付き！ネットにはありません。(人気本で改訂版、文庫が人気)下巻のカバーにスレ痛み新潮社1968年初版帯定価400円×2⚫︎萱原宏一（かやはら・こういち）1905年4月10日生まれ、1994年1月14日没（88歳）。1927年（22歳）早稲田大学政経学部卒。大日本雄弁会講談社に入社。『講談倶楽部』編集部員。のち編集長、『キング』（改題後『冨士』）編集長、編集局長を歴任。1946年（41歳）世界社に転籍、のち社長となる。1972年（61歳）『私の大衆文壇史』（青蛙房刊）を上梓。⚫︎海音寺潮五郎小説家・作家。鹿児島県伊佐郡大口村生まれ。次女は日本テレワークの社長、末冨明子誕生末冨東作（すえとみとうさく）1901年11月5日鹿児島県伊佐郡大口村死没1977年12月1日栃木県黒磯市墓地築地本願寺和田堀廟所小説家1929-1977歴史小説代表作『天正女合戦』『武道伝来記』『天と地と』『西郷隆盛』（未完）サンデー毎日大衆文芸賞直木三十五賞菊池寛賞文化功労者他著書「天正女合戦『風雲』『恥を知る者『南風薩摩歌『柳沢騒動『大奥秘帖『高杉晋作『赤穂浪士伝『風流戦国武士『武道伝来記『風雲『愀々夕暮記『茶道太閤記『小栗上野介『日本の黎明『双燕譜『尾藩勤皇伝流『大風の歌『マライ華僑記『父祖の道『本朝女風俗『春咲くもの『筑紫をとめ『愛情無双『明治太平記『風魔一族』『風雲の鷹『風流大名』『美女と黄金『蒙古来る』『妖艶伝』『赤穂義士』『隼人族の叛乱』『武蔵父子』『平将門『堀部安兵衛『乱世の英雄』『人生遍路華厳経』『盗賊大将軍』『酒と女と槍と『武将列伝『阿呆豪傑『得意の人・失意の人』『王朝』『二本の銀杏『日本名城伝』『悪人列伝』全5巻『人斬り彦斎』『天と地と』『実説武侠伝』『火の山『西郷隆盛』『伊達政宗』杉本苑子山本周五郎永井龍男山岡荘八西郷隆盛司馬遼太郎永井路子藤沢周平



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