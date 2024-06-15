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DVD『トニ』
商品番号 J10695021822
商品名

DVD『トニ』
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 1,645 円
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商品詳細

ケースにややスレなどが見られますが、ディスクなどの状態は良好です。「トニ('35仏)」シャルル・ブラヴェット/セリア・モンタルバン/ジャン・ルノワール定価:￥4700#シャルル・ブラヴェット#セリア・モンタルバン#ジャン・ルノワール#CD・DVD名監督・ルノワールの傑作が待望のDVD化。マルセイユ近くの石切り場に出稼ぎにやってきたトニをめぐる愛と憎しみの物語。助監督として、ヴィスコンティがクレジットされているのも注目。
http://narcologia.ru/goods/contemplate495977.html
http://narcologia.ru/goods/procurement711933.html
http://narcologia.ru/goods/Persia84688.html
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