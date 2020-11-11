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★お値下げ中★三浦大知ライブDVD9点セット
商品番号 F37874019544
商品名

★お値下げ中★三浦大知ライブDVD9点セット
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 4,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三浦大知のライブDVD9点セットになります。もう観る機会がないので興味のある方にお譲りします。中古品の為、細かいキズ汚れ等はご了承ください。お譲りする際は綺麗に除菌させていただきます。※こちらの商品は全てDVDとなっておりますので、Blu-rayと誤って購入しませんようご注意ください。また、商品は全て再生確認済みとなっております。タイトル①DAICHIMIURALIVE2009-EncoreofOurLove-②DAICHIMIURALIVETOUR2010〜GRAVITY〜③DAICHIMIURALIVETOUR2011〜Synesthesia〜　初回生産限定盤④DAICHIMIURALIVE2012「D.M.」inBUDOKAN　初回生産限定盤⑤DAICHIMIURA\"exTimeTour2012\"　初回盤スリーブケース付き⑥DAICHIMIURALIVETOUR2013-Doortotheunknown-inYOKOHAMAARENA　※写真３枚目のように側面に凹みがあります⑦DAICHIMIURALIVETOUR2014-THEENTERTAINER⑧DAICHIMIURALIVETOUR2015\"FEVER\"⑨DAICHIMIURALIVETOUR(RE)PLAYFINALat国立代々木競技場第一体育館※基本的にはセットでのご購入をお願いしておりますが　バラ売り希望の方は別途ご相談ください。　お値段をお伝えいたします。　なお、こちらは即購入可の商品となります。　お値下げ等でコメント頂いたとしても、即購入者様に　　　優先的にお譲りさせていただきます。
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