プレイステーション　ＰＳ　ソフト　11枚セット

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商品詳細
ＣarnageＨeartＣarnageＨeartEZＣarnageＨeartZEUSＣarnageＨeartZEUSⅡロボット×ロボットパンドラプロジェクトモータルコンバット3クリィティコム ザ・クリィティカルコンバットＧ．Ｔ．Ａ グランドセフトオートAREA51ガジェット〈パスト・アズ・フューチャー〉ゲーム機本体が手元に無いので動作確認は出来ませんが数年前は読み込んでいました。ディスク表面には目立った傷はありません。ＣarnageＨeartEZは未開封です。
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