ゲームキューブ 本体 コントローラー パープル スマブラ ソフト ポケモン

閲覧頂き有難う御座います。お得セットになります！！ゲームキューブ人気色パープルのセットになります。本体内部清掃しており、特にファン周りを重点的に行っており、併せて読み取り出力調整済みです。コントローラーも内部清掃し隙間の垢など丁寧に掃除しております。端子部分は接点復活剤を湿布し接触不良がない様にしております。各種動作確認済みですので、AVケーブル準備頂ければすぐにプレイ可能です。〜内容〜●ゲームキューブ本体 パープル●GCコントローラー 後期 パープル ●ACアダプタ純正●大乱闘スマッシュブラザーズ オープニングまで動作確認済み。●メモリーカード251ピカチュウ、ミュウツー、サムス、マルス ファイアエムブレなどのキャラクターいます。※純正AVケーブル＋600円でお付け可能 機器に細かいキズや汚れ、経年劣化等によるくたびれ感がありますので、詳細画像あげて頂きたい方はコメント頂ければと思います。#断捨離loser←様々なジャンルあり#断捨離loserゲーム←色々ゲーム関係出品中古い物のため、発送前に動作確認しておりますが、万が一郵送による動作トラブルなど保証出来かねます。また、読取出来ない場合は何度か電源のオンオフをすると読取致します。GCコントローラーはWiiやスイッチ(switch)でも変換アダプタがあればご利用出来ます。#ゲームキューブ#GC#ニンテンドー#任天堂#Nintendo#gamecube#ゲームボーイプレイヤー#ゲームボーイプレーヤー#Wii#WIIU#スイッチ#switch#コントローラー#エンジョイプラスパック#エンジョイパックNintendoNINTENDOGAMECUBEGAMECUBEOAゲーム機本体種類:NINTENDOGAMECUBEポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo



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