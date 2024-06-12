【裁断済】スポーツ復帰を目指す膝前十字靭帯損傷のリハビリテーション

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裁断済みなので、ご注意下さい中身は書き込みやマーカーなども無く綺麗な状態です裁断機を使ってますが、素人の裁断なので神経質な方はご遠慮くださいスキャナーのスキャンには支障は無いです商品の特性上、返品はお断りさせていただきます