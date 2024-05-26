新潮日本古典集成　12冊セット

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商品詳細
新潮日本古典集成 12冊セット出版：新潮社カバーしているグラシン紙は箱自体の保護の為、極力残しており、外すと外装は綺麗です。長く自宅保管していたため、経年品が苦手な方はご購入お控えください。また、読む分に支障はないと思いますが、少し書き込み（写真8枚目のような）がありますので、気になる方はご購入をお控えください。※質問などがあれば、コメントにてお願いします。（バラ売り対応致します）
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