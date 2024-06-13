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田中休愚「民間省要」の基礎的研究―将軍吉宗への政策提言書の構成と ...



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川崎市立図書館：田中丘隅（川崎ゆかりの人物）



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「新訂」 民間省要田中休愚 著村上 直 校訂保管状態の良い美品です。使用感ありません。「民間省要」は、享保年間、川崎宿の名主などを努めた一民間人が、農村や宿場を観察して得た知見によってときの治政や社会の状況を詳細に明らかにし、幕政への提言をした大部な経世論。この近代史研究に必須の資料を最良の稿本により完全校訂。自宅保管、素人検品ご理解ください。