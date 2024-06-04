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櫻坂46 カフェ アクキー ネームプレート アクリルコースター 大園玲
商品番号 J83575565396
商品名

櫻坂46 カフェ アクキー ネームプレート アクリルコースター 大園玲
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 2,412 円
在庫状況 あり

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商品詳細

櫻坂46カフェアクリルキーホルダーアクリルネームプレートアクリルコースター特典コースターフレークシール大園玲になります。中身確認のため開封しました。写真を撮る時や入れ替える時は、手袋を着用しています。ネームプレートは透明な袋に入れて発送します。新品未使用です。#櫻坂46#櫻坂46カフェ#アクキー#アクスタ#上村莉菜#小池美波#小林由依#齋藤冬優花#土生瑞穂#井上梨名#関有美子#武元唯衣#田村保乃#藤吉夏鈴#松田里奈#森田ひかる#山﨑天#遠藤光莉#大園玲#大沼晶保#幸阪茉里乃#増本綺良#守屋麗奈
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