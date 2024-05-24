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袖のデザイン168 ＊衿のデザイン188 文化出版局 【2冊まとめ売り】
商品番号 X53332146936
商品名

袖のデザイン168 ＊衿のデザイン188 文化出版局 【2冊まとめ売り】
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「袖のデザイン168:いろいろな服種に使える作図集」菊地陽子/長友静子「衿のデザイン188:いろいろな服種に使える作図集」菊地陽子/長友静子即購入ＯＫです。バラ売り、値下げ交渉は申し訳ないですが対応していませんm(__)m希少価値のある洋裁本です。購入してから30年近く経ち便利に使っていたので状態はあまり良く無いです。使うには問題有りませんので、気にされない方どうぞ宜しくお願いします。※状態※○カバー表紙は、キズ、折れ、少々のヤケ、黄変と破れの補修有ります。○中は、書き込みが2箇所程、その他、少々のヨゴレ、黄変が見られます。※その他、見落としがあればご容赦くださいm(__)m※家庭で長期保管の中古本です。ご理解頂きご検討下さい。#nicoの手芸材料#菊地陽子#菊地_陽子#長友静子#長友_静子#本#生活／家事#洋裁本#洋服パターン
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