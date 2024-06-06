日本の国宝　週刊朝日　全111冊

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商品詳細
週刊朝日百科 日本の国宝 全111冊\u0026創刊号別冊付録（国宝の見方）111は総索引です。全冊そろっています。60巻だけ写真が抜けてました、4枚目に追加してあります。古い本にしては比較的綺麗だと思いますが、細かいキズ等がある物もあります。中古品、自宅保管品ですので、ご了承のうえ、ご検討ください。週末しか配送業務ができないため、発送までお時間いただく場合があります。ご了承ください。#朝日新聞#週刊朝日#美術#写真集#東京国立博物館#歴史#資料#全巻#シリーズ
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