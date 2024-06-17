立原正秋全集8,9,10巻

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立原正秋全集の8,9,10巻です。10巻には立原正秋が作家として揺るぎない地位を築き上げた鮮烈な作品、冬の旅、9巻には剣と花、8巻に美しい城等立原正秋の生い立ち等垣間見ることが出来るような作品集です。3巻共にカバーが付いています。50年以上前に購入致しました。帯付きは10巻だけです。美しい表現豊かな立原正秋の珠玉の名作品作を初版本で感動して頂きたいと思います！3冊ともに初版本です。他にも11,12,14,15巻がございます。お値下げ7900ー6400ー6000