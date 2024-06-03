ワンダースワン ワンダースワンカラー ファイナルファンタジー　本体

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ワンダースワンカラー本体FF【ワンダースワン】ブランド：スクウェア・エニックスBANDAIWONDERSWANCOLORファイナルファンタジー中古品動作確認済み(ゲーム出来ます。)ワンダースワンはソフトによって、深く差し込みますと起動しない場合があります。その場合は少し差し込みを甘くすれば起動致します。サウンド、スタート、パワーをタクトスイッチ化しておりますので、電源が切れなくなるような事はありません。中古品ですのでキズや汚れがありますので気になる方はご購入はお控えください。すり替え防止の為、返品交換などは受け付けていませんのでよろしくお願いします。画像に写っているものが全てになります。ソフトは付きません。よろしくお願いします。他でも出品しておりますので、取消す場合があります。#セガ#SEGA#ゲームボーイ#ゲームボーイポケット#ゲームボーイカラー#スイッチ#ニンテンドー#DS#3ds#3DSLL#ワンダースワン#ワンダースワンカラー#スワンクリスタル#レトロゲーム#任天堂#Nintendo#テレビゲーム#ファミコン#ファミリーコンピュータ#スーパーファミコン本体#コントローラ#ゲーム#ニンテンドー#家庭用ゲーム機#Nintendo64本体#PlayStation#プレイステーション#プレイステーション2#PlayStation2#Nintendo64#ニンテンドー64#Switch#マリオ#スマブラ#ニンテンドー64#バンダイ#ゲームギア