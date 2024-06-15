石川先生　参考書セット

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商品詳細
・原点からの化学 5冊セット(無機化学、理論、有機化学、化学の計算、発想法)・化学 記述論述問題の完全対策・新理系の化学100選石川先生の著書7冊セットです。記述論述問題の完全対策のみ写真のような書き込みがあります。問題を解く際に支障はないと思われますが中古品にご理解いただける方のみご購入よろしくお願いします。バラ売り不可#石川正明#石川_正明#本#自然／化学
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