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【 確認用 】昭和レトロ　ZENーON リコーダー　ケース付き
商品番号 E30924488666
商品名

【 確認用 】昭和レトロ　ZENーON リコーダー　ケース付き
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 33,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは「まとめ売り」の確認用です。しばらくバラ売りの予定はございません。ご購入はそちらからお願いいたします。m(__)m約40年くらい前のリコーダーです。スレなど使用感があり、ピカピカではありませんが、ドレミファソラシドとちゃんと音がでて、使用には問題ありません。出品にあたりら洗って日影干し、アルコール消毒をしております。音楽の時間以外ではチャルメラの真似などをしておりました…。懐かしの昭和の小学生の必須アイテムです。何かの小道具にもお役に立つと思います。長さは約48センチ、底辺は直径約3センチです。再利用資材で梱包します。#音楽#楽器#出し物#小道具
http://narcologia.ru/goods/ramshackle530666.html
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