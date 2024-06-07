【 確認用 】昭和レトロ　ZENーON リコーダー　ケース付き

こちらは「まとめ売り」の確認用です。しばらくバラ売りの予定はございません。ご購入はそちらからお願いいたします。m(__)m約40年くらい前のリコーダーです。スレなど使用感があり、ピカピカではありませんが、ドレミファソラシドとちゃんと音がでて、使用には問題ありません。出品にあたりら洗って日影干し、アルコール消毒をしております。音楽の時間以外ではチャルメラの真似などをしておりました…。懐かしの昭和の小学生の必須アイテムです。何かの小道具にもお役に立つと思います。長さは約48センチ、底辺は直径約3センチです。再利用資材で梱包します。#音楽#楽器#出し物#小道具



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