エルメス（HERMES）ビンテージ（ヴィンテージ）アドバタイジングポスター額縁付

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エルメスHERMESのビンテージ（ヴィンテージ）アドバタイジングポスターです。アメリカのビンテージコレクターから自身が譲り受けた商品です。当時の新聞や雑誌広告から切り取った完全オリジナルの1点ものの商品です。カラーコピー等ではありません。レザーのプロダクトでしょう、ひじょうに美しいオレンジやレッドなどのパステルカラーのコントラストがとても綺麗です。寝室や洋間など落ち着ける部屋に最適です。額縁サイズ横約42.5㎝縦約32.5㎝厚み約3.5㎝1点ものの為値下げ不可。複数購入割引あり。