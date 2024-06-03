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エルメス（HERMES）ビンテージ（ヴィンテージ）アドバタイジングポスター額縁付
商品番号 F49703870667
商品名

エルメス（HERMES）ビンテージ（ヴィンテージ）アドバタイジングポスター額縁付
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 7,043 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスHERMESのビンテージ（ヴィンテージ）アドバタイジングポスターです。アメリカのビンテージコレクターから自身が譲り受けた商品です。当時の新聞や雑誌広告から切り取った完全オリジナルの1点ものの商品です。カラーコピー等ではありません。レザーのプロダクトでしょう、ひじょうに美しいオレンジやレッドなどのパステルカラーのコントラストがとても綺麗です。寝室や洋間など落ち着ける部屋に最適です。額縁サイズ横約42.5㎝縦約32.5㎝厚み約3.5㎝1点ものの為値下げ不可。複数購入割引あり。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral886532.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture99541.html
http://narcologia.ru/goods/tenet233463.html
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