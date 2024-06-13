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スピッツ1992→ ビッグロングスリーブ Tシャツ　スモーキーパープル　Mサイズ
商品番号 W28568278442
商品名

スピッツ1992→ ビッグロングスリーブ Tシャツ　スモーキーパープル　Mサイズ
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 3,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1992→BIGLONGSLEEVET-shirt(スモーキーパープル)【スピッツベルゲン限定】Mサイズ梱包の都合で折りたたんでそのまま箱に入れて発送いたしますのでご了承下さい。「1992→」ビッグロングスリーブTシャツが、Spitzbergen限定【受注生産販売】背面右裾には“ヤマス”の刺繍、そして、襟元にはメンバー手描きオリジナルタグプリント入りで、大きめで着用するビッグシルエットTシャツ素材：綿(5.6オンス)サイズ：M着丈74cm身幅65cm肩幅65cm袖丈57cm未使用品ですが自宅保管になりますので神経質な方や細部まで完璧を求める方は購入をお控え下さい。#スピッツ#1992→#ビッグロングスリーブTシャツ　#スモーキーパープル
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