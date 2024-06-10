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Nissy グッズ セット AAA レア
商品番号 R23997228840
商品名

Nissy グッズ セット AAA レア
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 8,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎2009tourシュシュ◎5thanniversaryLIVE復刻タオル◎5thanniversaryLIVEアニマルリストバンド◎え〜パンダパペット(非公式)※未使用◎唇バッチ(非公式)タオルですが、数年前の物のため白い部分に黄ばみが見られます。洗っていただければ多少は改善されるかと思います。画像2.3枚目でご確認ください。洗濯した事はないので生地はふわふわのままです。唇のバッジは大きめなので胸元に付けたり、髪飾りとして使用すると目立って可愛いです(*^_^*)ご不明点などありましたらお気軽にコメントください。nissyにっしー西島隆弘オレンジ橙
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