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- ★版画★ベルナール・シャロワ リトグラフ 人物★J31
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商品詳細
種類...リトグラフ・石版画形式...額縁入り主題...人物・肖像額寸法★約69×85作品寸法★約47×57・ガラス板が付属しています。・額にキズ、開きがあります。シートにヤケ、シミがあります。ガラス板の内側に汚れがあります。・掲載画像と実物では、若干の色味の違いが生じる事がありますがご了承くださいませ。・絵画等を購入された後、壁に掛ける場合は紐や金具の強度をよくご確認頂いた上でお掛け下さい。また、定期的に強度が低下していないか確認する事をお勧め致します。
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