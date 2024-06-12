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平安春峰 名揚合利 涼炉 白泥 煎茶道具
商品番号 A20325800914
商品名

平安春峰 名揚合利 涼炉 白泥 煎茶道具
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品ですが、箱に入れたまま40数年間自宅保管していたものになりますので、あくまで中古品であることをご理解の上、ご購入ください。外箱はそれなりに変色しています。寸法(素人採寸)：　胴径11.5×高さ21.5cm他にも煎茶道具を多数出品しておりますので、合わせてご覧いただければと思います。同時に複数品購入をご希望の場合は、送料分お安くできますので、ご購入前にその旨コメント願います。#焜炉（コンロ）#素焼#骨董#アンティーク#昭和#レトロ#茶器#食器#茶道#趣味
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