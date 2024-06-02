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商品詳細
管理番号：375亡父が原木より手彫り、彩色して製作した能面です面裏の「泰」は父が自らの作品に入れた銘です。手製の面袋に入れてお送りします。サイズは、縦215mm、横132mm、高70mmですが、素人測定のため多少の誤差はあるかもしれません。
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