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ビリケン商会 レッドキング 1988年 硬質ソフビ
商品番号 V87067386492
商品名

ビリケン商会 レッドキング 1988年 硬質ソフビ
ブランド名 ツブラヤプロダクション
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビリケン商会レッドキング1988年硬質ソフビになります。高さ約27㎝未塗装です。外箱はありません。接合部は接着していないので、可動します。経年によるうっすらとした汚れやスレが見受けられます。状態は写真を参考にご確認下さい。長期自宅保管品の中古品にご理解のある方のご購入よろしくお願いします。完品をお求めの方や神経質な方のご購入はご遠慮下さい。#ウルトラ怪獣#ウルトラマン#円谷プロ#怪獣#レッドキングフィギュアシリーズ···ウルトラマン
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