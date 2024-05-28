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- ポケモンカード 024/052 ★ ギャラドス δ-デルタ種 1ED
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商品詳細
数ある商品の中からご覧いただき、ありがとうございます(^-^)/出品している商品は全て一点モノになりますので、早い者勝ちとさせていただきます(*^^*)#PFCカードこちらで他の商品も検索できます！目立つ傷や汚れ等はありませんが、あくまでもプレイ用でお願いします。ポケモンカードポケカ拡張パックホロンの幻影ギャラドスδデルタ種1stEditionファーストエディション
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