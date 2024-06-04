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中国　大清乾隆年製　薄胎　粉彩人物文　鉢　J　1619
商品番号 K51656352167
商品名

中国　大清乾隆年製　薄胎　粉彩人物文　鉢　J　1619
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 29,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約１４cm　幅約３６.４cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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