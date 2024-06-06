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Marshall DRIVE MASTER mod. ヴィンテージ
商品番号 Q89167205435
商品名

Marshall DRIVE MASTER mod. ヴィンテージ
ブランド名 マーシャル
特別価格 税込 21,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

初代Guv'norの後継機として発売されました。こちらは復刻ではなくヴィンテージの物です。生産期間が僅かだった為、希少かと思います。ディストーションとオーバードライブの中間のようなものでしょうか。　　とあるギターテックの方に特別に改造して貰ったものです。改造箇所は以下の通りです。トゥルーバイパスへ変更オレンジ高輝度LEDへ変更オリジナルではカットされてしまう低域を改善オペアンプの変更など、高音質化を図り、より優れた形にチューニングして貰いました。残念な点は電池ボックスの裏蓋を紛失しているくらいです。　動作確認済み、元プロ放出品です。傷や汚れはございますが使用には問題ありません。古い物ですので、多少のガリはございます。状態は写真でご確認ください。あくまで中古品になりますのでご了承の上、ご購入下さい。　#エフェクター#ギター#オーバードライブ#ディストーション#マーシャル#シュレッドマスター#ガバナー
http://narcologia.ru/goods/interconnect8470.html
http://narcologia.ru/goods/composite724854.html
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