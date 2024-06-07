

【真作】掛軸 中野英賢『書 佛心』紙本 肉筆 無地箱付 掛け軸 a11171



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中野英賢 紙本 肉筆掛軸 天台宗大僧正、延暦寺・観樹院住職 minakami ...



真作】掛軸 中野英賢『書 佛心』紙本 肉筆 無地箱付 掛け軸 a11171 - 書



掛軸 中野英賢『書 佛心』紙本 肉筆 無地箱付 掛け軸 a11171



中野英賢 紙本 肉筆掛軸 天台宗大僧正、延暦寺・観樹院住職 minakami ...

■■■商品説明■■■【ご参考】中野英賢天台宗僧侶。比叡山延暦寺観樹院住職、大僧正。堀澤祖門師に続いて十二年籠山を満行。東塔の復興新築に寄与。＜状態＞経年の汚れ、シミがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：高約174cm幅約37cm