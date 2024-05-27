  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【未組み立て10個セット】トレカ収納用ストレージボックス　トレカ5000枚用
商品番号 L15334654950
商品名

【未組み立て10個セット】トレカ収納用ストレージボックス　トレカ5000枚用
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

トレカ5000枚分の収納ストレージボックスです。メルカリの発送にも使えます。バラ売りはご相談ください。【対応カードゲーム例】ポケカ（ポケモンカード）、遊戯王、ワンピースカード、デュエマ（デュエルマスターズ）、MTG（マジック・ザ・ギャザリング）、MLB・NBAカード（toppspaniniなど）、ドラゴンボールヒーローズ、ヴァイスシュヴァルツ、UNIONARENA（ユニオンアリーナ）、wixoss（ウィクロス）、バトスピ（バトルスピリッツ）、amiibo、アイドルトレカ（ジャニーズ・kpop・AKB）など
http://narcologia.ru/goods/forthcoming951392.html
http://narcologia.ru/goods/approximate219120.html
http://narcologia.ru/goods/unusable313074.html

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru