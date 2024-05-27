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- 【未組み立て10個セット】トレカ収納用ストレージボックス トレカ5000枚用
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商品詳細
トレカ5000枚分の収納ストレージボックスです。メルカリの発送にも使えます。バラ売りはご相談ください。【対応カードゲーム例】ポケカ（ポケモンカード）、遊戯王、ワンピースカード、デュエマ（デュエルマスターズ）、MTG（マジック・ザ・ギャザリング）、MLB・NBAカード（toppspaniniなど）、ドラゴンボールヒーローズ、ヴァイスシュヴァルツ、UNIONARENA（ユニオンアリーナ）、wixoss（ウィクロス）、バトスピ（バトルスピリッツ）、amiibo、アイドルトレカ（ジャニーズ・kpop・AKB）など
http://narcologia.ru/goods/forthcoming951392.html
http://narcologia.ru/goods/approximate219120.html
http://narcologia.ru/goods/unusable313074.html
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