YAMAHA THR10

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この度は商品の方ご覧いただきましてありがとうございます。中古で購入後、数年間使用しました。金属に多少くすみがありますが、比較的綺麗だと思います。付属品は写真3枚目にある通りです。ご確認の程よろしくお願いします。元箱にエアキャップでの簡易梱包での配送を予定しておりますのでよろしくお願いします。また、3N厳守でお願いしたいので、何かご不明な点がございましたら必ずコメントにてご質問の方よろしくお願いします。