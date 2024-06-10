No10 新品未使用　備前焼　徳利　人間国宝山本陶秀

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新品未使用 備前焼 徳利人間国宝 山本陶秀 造サイズ高さ13cm．、底面の直径5.5cmコレクション断捨離のため出品いたします。価値を御理解いただける方へお譲りいたします。どうぞ宜しくお願い致します種類...備前焼1906～1994年。日本の陶芸家。人間国宝。岡山県備前市に生まれ、１５歳から伊部の窯元、黄薇堂で陶芸の修行を始める。備前焼の陶工として独立した後、伊部に窯を築く。金重陶陽が再興した茶陶にならい、茶入れ、花入れ、水指などを制作する。陶土の吟味、成形、焼成技法などを熱心に研究する大変な努力家であり、「ろくろの名人」や「茶陶の陶秀」などと呼ばれる程の技術を持つ。陶秀は安土・桃山時代の備前焼を求め続け、その作品はスペイン国王に献上されるなど、国際的にも認められている。