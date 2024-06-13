Bacchus バッカス エレキギター UNIVERSE SERIES

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商品詳細
タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···Bacchus関西在住の方で手渡し可能であれば2000円割引いたします。当方、京阪沿線の在住です。バッカス ユニバースシリーズのエレキギターです。機材買い替えのために出品します。普段から使用している機材であり音出しにも問題ありません。主観ですがネック反りはなく、フレットも8-9割は残っています。写真7枚目のように小さな傷が1箇所あります。初心者の方への導入機としてはコスパに優れてると思いますが、あくまで中古品ですので完璧を求める方はご遠慮ください。写真に写っているものが全てとなりプチプチにくるんで段ボールで発送いたします。梱包材準備のため、発送まで数日お時間をいただく場合があります。
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