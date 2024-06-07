アイバニーズスルーネックRGプロ調整済即戦力RGT42美品良音!3ヶ月前にリペアマンが調整したので状態良いです。トラスロッド正常、ネックストレート、フレット残90%。出品前に音出し確認もしております。本体に目立つ傷等は無く金属パーツのくすみが有るので、やや傷や汚れ有りにしましたが中古のギターとしてはかなり綺麗だと思います。増えすぎたギターを整理する為、出品しております。スルーネックで木目の綺麗なアイバニーズなので可愛いがって戴ける方、宜しくお願いします。写真のギターと純正ソフトケースが出品物の全てです。ソフトケースはファスナーの留具の持つ所が一つ取れていますので通常使用は出来ますがオマケと思って下さい。上記全て当方主観となりますので、細かな事が気になる方は購入を控えて下さい。...Ibanezアクセサリー・パーツ...ケースタイプ...ストラトキャスタータイプ



アイバニーズ スルーネック RG プロ調整済 即戦力 RGT42 美品 良音 ! アイバニーズ から厳選した



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