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商品詳細
以前御茶ノ水BigBossの店頭で売られていたものを購入しました。購入先や形状からESP系列のVIPERシリーズかと思います。木材などは不明です。未塗装です。ブリッジ加工もまだですのである程度お好きなブリッジを付けられると思います。加工や工作ができる方用でジャンク扱いです。コンポーネントギター用にご利用ください。他でも出品しておりますので出品停止の可能性があります。価格交渉okです。
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ESP(?) VIPER タイプ ボディ-
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