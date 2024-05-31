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中国　古銅　蛙　紙鎮　置物　3点　N　4217
商品番号 K27281453838
商品名

中国　古銅　蛙　紙鎮　置物　3点　N　4217
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 22,752 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　大　高さ約4cm　幅約4.2cm×4cm　重さ約141g中　高さ約3cm　幅約3.3cm×3cm　重さ約71g小　高さ約2cm　幅約2.1cm×2cm　重さ約36g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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中国 古銅 蛙 紙鎮 置物 3点 N 4217 | labiela.com

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