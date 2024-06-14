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- 16インチクラッシュシンバル3枚まとめ売り
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商品詳細
PAiSTeのCOLORSound 16インチ傷あり、割れ歪み無し。ピッチ高め。YAMAHAのSPIRAL 16インチ割れ無し、若干の歪みあり。ピッチはダークで低め。Pearlのcx30016インチ傷あり、割れや歪み無し。落ち着いた感じのピッチ感。叩き分けても面白いです、機材整理のため出品します。送料の関係上でまとめ売りでお願い致します。種類...クラッシュシンバル
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16インチクラッシュシンバル3枚まとめ売り-
16インチクラッシュシンバル3枚まとめ売り - 打楽器
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