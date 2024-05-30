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Ｌ１２１　茶碗　『八代　吉向十三軒造』『御題　嶋』　抹茶碗　共箱　茶道具
商品番号 J90418331264
商品名

Ｌ１２１　茶碗　『八代　吉向十三軒造』『御題　嶋』　抹茶碗　共箱　茶道具
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　8cm横幅　約　12cm※素人の測定のため、誤差がございます。状態良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/perpetual823246.html
http://narcologia.ru/goods/update283995.html
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