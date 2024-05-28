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- 9月1日限定価格！ ポケカ 北斎 プレイマットカードスリーブセット
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商品詳細
こちら、WCS横浜にで購入しました。プレイマット1個カードスリーブ1個10500円→9555円にしております。お求めの方、この機会にいかがでしょうか？24時間以内発送可能値下げ不可即購入OK#ポケカ#GREATWAVEPIKACHUANDFRIENDS#ポケモン#WCS2023#ポケモンワールドチャンピオンシップス2023
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