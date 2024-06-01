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Ｌ１８１　茶碗　『備前焼』『各見政峯造』　抹茶碗　共箱　茶道具
商品番号 P88115720384
商品名

Ｌ１８１　茶碗　『備前焼』『各見政峯造』　抹茶碗　共箱　茶道具
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　9cm横幅　約　12cm※素人の測定のため、誤差がございます。状態概ね良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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