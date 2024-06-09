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ZOOM B1 FOUR
商品番号 C98435478986
商品名

ZOOM B1 FOUR
ブランド名 ズーム
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

家で何回か音作りしただけです。POTGOを買ってから使わなくなったので出品します。初めてのベースのマルチには十分すぎると思います。Amazonが外箱に直接伝票貼ってきたので外箱は汚いです。付属品説明書、保証書、USB-B、外箱#ZOOM#B1FOURMulti_EffectsProcessor種類···エフェクター・プロセッサー
http://narcologia.ru/goods/unusable984474.html
http://narcologia.ru/goods/diamond205958.html
http://narcologia.ru/goods/composite219654.html
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