希少品　シンバル 直径約30㎝

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韓国無形文化財第10號金文益合わせシンバルです。韓国での正式名称は分かりません。直径約30㎝です。良い音が鳴ります。問題なく使用は可能です。指紋などがありますが磨けば綺麗になると思います。目立つ傷みや破損など無く良い状態です。以下 検索用SOUNDKINGサウンドキング京合わせシンバル鳴物鍮器匠金文益作チャッパパーカッションじゃんがら 手平 てびら マーチング サムルノリ 和太鼓 アンサンブル 打楽器 太鼓 銀 ドラム