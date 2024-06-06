矢沢永吉 1988 ツアー SBT 当時物　赤

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【売約済み】お値段変更しますので、ご予約の日に連絡ください。E.YAZAWAスペシャルビーチタオルIt'sOnlyYAZAWAtour1988レッド赤地×紺・白中古。購入後1回使用、洗濯し大切に保管していました。裏に糸引のような線が数ヶ所あり。(表には響いていません)35年前の品なので小さいシミ等あるかもしれませんが、特に目立つ傷みはなく、程度はまずまずではないかと思っています。中古品にご理解いただける方よろしくお願いします。プロフィールもご一読ください。永ちゃんタオル公式グッズ