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【超希少品】マキシマム ザ ホルモン レインポンチョ
商品番号 T99736233748
商品名

【超希少品】マキシマム ザ ホルモン レインポンチョ
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 6,486 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【超希少品】マキシマムザホルモンレインポンチョです。他に出品も少なく、入手困難な商品だと思われます。確認、撮影の為に開封いたしましたが、未使用品です。喫煙者、ペットいません。未使用品ではありますが、１度は人の手に渡っている商品です。また、代替えする商品もなく、余程の理由がない限り、返品はお受け出来ない事をご了承ください。折り畳み発送いたします。自宅保管品にて、ご理解いただける方でお願いいたします。
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