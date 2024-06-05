【超希少品】マキシマム ザ ホルモン レインポンチョ

【超希少品】マキシマムザホルモンレインポンチョです。他に出品も少なく、入手困難な商品だと思われます。確認、撮影の為に開封いたしましたが、未使用品です。喫煙者、ペットいません。未使用品ではありますが、１度は人の手に渡っている商品です。また、代替えする商品もなく、余程の理由がない限り、返品はお受け出来ない事をご了承ください。折り畳み発送いたします。自宅保管品にて、ご理解いただける方でお願いいたします。



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