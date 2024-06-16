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フジゲン　テレキャスター　FUJIGEN アッシュ　2ピース
商品番号 B50893000815
商品名

フジゲン　テレキャスター　FUJIGEN アッシュ　2ピース
ブランド名 フジゲン
特別価格 税込 14,311 円
在庫状況 あり

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商品詳細

珍しいアッシュボディ2ピースシリーズ木目が綺麗です。個体は1.9キロと軽く非常に頭のアタック音が大きめで鳴りが良いです。カッティング好きの人には最適だと思います！敏速な対応気持ちいい取引を心がけております！基本的には提示額でご検討ください！中古なので神経質な方はお取引はお控えください！少しの欠陥や傷などはあるので中古です。新品ではないことフリマアプリでの購入をしっかり理解の上購入してください！取り扱っている商品は未使用・未開封も含め、全て一度は人の手に渡った一点ものの中古・ジャンク扱いでの商品です。当方素人ですので肉眼で確認できる簡易的な検品、採寸、および簡易梱包となります。各パーツ動作、各電子部のコンディションに関しての保証はできかねますので、ご理解いただけた上でのご入札をお願いいたします。Telecasterタイプ···テレキャスタータイプボディタイプ···ソリッドアクセサリー・パーツ···その他ピック形状···その他
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